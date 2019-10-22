أم تقتل طفلتها داخل حوض مياه

التاريخ: 22-أكتوبر-2019
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اقدمت احدى الامهات على تصرف غريب من نوعه وذلك على إثر قيامها باغراق طفلتها البالغة من العمر اربعة اعوام داخل حوض مياه.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة الى اقامة الام في احدى القرى التابعة لمحلية كردفان وباصطحاب الام لطفلتها الى خارج المنزل قامت بادخال وجه الطفلة في حوض المياه لعدة مرات مما ادى الى وفاتها وباخطار الشرطة تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة اتضح وبحسب الدار، بان الام كانت خلال الفترة الاخيرة كثيرة السرحان وقليلة الكلام مما يدل على معاناتها النفسية لتقوم الشرطة بتكملة ملف البلاغ ورفع توصية للنيابة بالحالة الصحية للأم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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