نفوق المئات من المواشي أثناء إعادتها من السعودية

شكا وكلاء مصدري المواشي بميناء سواكن من تجاهل الحكومة للخسائر الكبيرة التي تعرض لها قطاع المواشي في اعقاب إعادة السعودية لـ(5) بواخر محملة بالمواشي وإيقاف التصدير إليها. وكشف الوكيل عمار نمر لمصادر عن نفوق عدد من المواشي في رحلة عودتها من السعودية.
في السياق، قال والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي بحسب صحيفة السوداني، إن السلطات الولائية شكلت لجنة وتابعت عمليات التخلص من المواشي النافقة وإبادتها وفقاً للاشتراطات الصحية، مشيراً إلى أن أعداد المواشي النافقة لم يتجاوز الـ(400) رأس.
وبشأن مساهمة حكومة الولاية في جبر ضرر مصدري الماشية، قال مكي إنه لم تصلهم أي مطالب مكتوبة ومستعدون للمساعدة بكل ما يخدم المصدرين، وكشف عن حجزهم لشحنات المواشي المعادة من السعودية بالمحاجر قبل دخولها للأسواق للتأكد من عدم إصابتها بأي مرض.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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