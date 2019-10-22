التاريخ: 22-أكتوبر-2019
14 مشاهدة
شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور في نفرة لصيانة الطرق القومية بالبلاد، وحددت العام 2020م لطرق خالية من الموانع.
وقال مدير القطاع الغربي بالهيئة الشاذلي محمود علي، إن النفرة في القطاع بدأت في 26 سبتمبر الماضي بطريق كوستي أم روابة الأبيض بطول 307 كيلومترات وطريق الأبيض الخوي النهود بطول 207 كيلومترات بتكلفة 13 مليون و600 ألف جنيه.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة أسباب وراء تصدع الطرق تتمثل في الحمولة الزائدة والمياه والتقادم.
وشدد الشاذلي على ضرورة تشغيل الموازين المتوقفة وإنشاء أخرى للحفاظ على العمر الافتراضي للطرق، وقال إن أي تهاون في استمرار الشحنات الزائدة له تأثيراته على هذه الطرق.
وأكد الشاذلي بحسب صحيفة السوداني، أن الهيئة شرعت في إنشاء موازين في أم درمان لطريق بارا أم درمان وآخر في الأبيض ومنطقة الكومة بجانب صيانة ميزان ربك.
وأشار إلى أن اليونسكو والهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم شرعتا في إجراء دراسة حول حجم المياه لطريق بارا أم درمان بغرض تحديد الكباري ونوعها لتفادي الكوارث غير المتوقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الطرق والجسور تنصب “موازين” لضبط الحمولات الزائدة بالطرق القومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.