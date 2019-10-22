الطرق والجسور تنصب “موازين” لضبط الحمولات الزائدة بالطرق القومية

شرعت الهيئة القومية للطرق والجسور في نفرة لصيانة الطرق القومية بالبلاد، وحددت العام 2020م لطرق خالية من الموانع.

وقال مدير القطاع الغربي بالهيئة الشاذلي محمود علي، إن النفرة في القطاع بدأت في 26 سبتمبر الماضي بطريق كوستي أم روابة الأبيض بطول 307 كيلومترات وطريق الأبيض الخوي النهود بطول 207 كيلومترات بتكلفة 13 مليون و600 ألف جنيه.

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وأشار إلى أن هناك ثلاثة أسباب وراء تصدع الطرق تتمثل في الحمولة الزائدة والمياه والتقادم.

وشدد الشاذلي على ضرورة تشغيل الموازين المتوقفة وإنشاء أخرى للحفاظ على العمر الافتراضي للطرق، وقال إن أي تهاون في استمرار الشحنات الزائدة له تأثيراته على هذه الطرق.

وأكد الشاذلي بحسب صحيفة السوداني، أن الهيئة شرعت في إنشاء موازين في أم درمان لطريق بارا أم درمان وآخر في الأبيض ومنطقة الكومة بجانب صيانة ميزان ربك.

وأشار إلى أن اليونسكو والهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم شرعتا في إجراء دراسة حول حجم المياه لطريق بارا أم درمان بغرض تحديد الكباري ونوعها لتفادي الكوارث غير المتوقعة.