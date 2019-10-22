إبادة (7) أطنان من السلع الفاسدة والأدوية والمنشطات الجنسية بنيالا

أبادت شرطة مكافحة التهريب بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس بولاية جنوب دارفور (7) أطنان من السلع الفاسدة بجانب منشطات جنسية وأدوية غير مطابقة للمواصفات دخلت إلى الولاية عبر التهريب من دول الجوار. وشهد والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد عملية إبادة السلع الفاسدة والتي تقدر قيمتها بـ(5) ملايين جنيه، مؤكداً أن ضعاف النفوس يقومون بهذا بالعمل من أجل تحقيق الربح الفاحش، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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