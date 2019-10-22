وزير الإعلام: حكومة البشير سقطت وشبعت سقوط ولن اسمح ببيع قناة الشروق

قطع سعادة وزير الاعلام فيصل محمد صالح كل الشكوك المتعلقة بالشائعات التي راجت حول بيع قناة الشروق لرجال أعمال في الفترة الماضية، واكد سعادته ان قناة الشروق الفضائية تتبع للنظام البائد وكانت تمول من اموال سد مروي ورئاسة الجمهورية، مؤكداً في السياق ذاته ان القناة كانت تسمى باسماء اشخاص يتبعون للمؤتمر الوطني لا علاقة لهم بالقناة.

وقال سعادته امام حشد جماهيري كبير في ذكرى 21 اكتوبر أمس بميدان الشعبية شمال انهوضع يده هلى كل اصول القناة ولن يسمح ببيعها لانها اسست باموال الشعب السوداني وان قرار بيعها يعود للشعب ولن يدع مجالا لبيع القناة لاي رجل اعمال.

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لافتاً الى انه سيعمل على اجتثاث الفوضى التي كان يتعامل بها النظام البائد في جميع المؤسسات الاعلامية لا سيما في تلفزيون السودان الذي عاث فساداً خلال الاعوام الماضية، وانه حريص كل الحرص على إعادة كل الكوادر التي غادرت البلاد وتخرجت من تلفزيون السودان القومي بسبب المعاملة السيئة من الكيزان.

ووعد سيادته بحصر جميع املاك القنوات الفضائية التي تم تمويلها من اموال الشعب السوداني خلال فترة حكم المؤتمر الوطني.

وعن سقوط البشير، قال سعادة الوزير ان حكومة المؤتمر الوطني والنظام البائد سقطت وشبعت سقوط، وجميع رموز النظام موجودين حالياً داحل سجن كوبر.

وأبان وزير الاعلام بحسب الدار ان تأخير الاصلاحات الحكومية يعود الى اكمال اتمام عملية السلام وتكوين المجلس التشريعي الذي سيكون من الشعب السوداني لمراقبة اداء الحكومة الانتقالية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)