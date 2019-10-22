برشلونة يشتري صمت أتليتكو مدريد بـ 15 مليون يورو

كشفت صحيفة "ألموندو" الإسبانية أن برشلونة دفع 15 مليون يورو مقابل صمت أتلتيكو مدريد عن "إيميلات" تكشف تفاوض النادي الكتالوني مع المهاجم، أنطوان غريزمان، منذ مارس الماضي.

وأضافت الصحفية أن برشلونة سيوقع اتفاقا مع أتلتيكو لإنهاء أزمة انتقال غريزمان إلى البرسا مقابل دفع 15 مليون يورو، وحق النادي في شراء 5 لاعبين من أتلتيكو، بينهم اثنان من الفريق الأول، هما ساؤول نيغويز وخوسيه خيمينيز، شريطة موافقة أتلتيكو على بيعهما، وكذلك موافقة اللاعبين على الرحيل.

ويتضمن الاتفاق أيضا عدم نشر النادي المدريدي لمحتوى رسائل البريد الإلكتروني المذكورة التي تثبت تفاوض برشلونة بشكل غير قانوني مع النجم الفرنسي المرتبط بعقد سار مع أتلتيكو.

وكان أتلتيكو مدريد طلب 80 مليون يورو، وهو الفارق بين زيادة الشرط الجزائي لغريزمان من 120 مليونا دفعها برشلونة و200 مليون قيمة الشرط الجزائي للاعب حينما تفاوض برشلونة معه في مارس الماضي، وفقا لبعض الوثائق التي يملكها أتلتيكو بالفعل.

وكان برشلونة قد أعلن في الصيف الفائت عن تعاقده مع الفرنسي غريزمان لمدة 5 سنوات، قادما من فريق أتلتيكو مدريد، مقابل دفع الشرط الجزائي للاعب وقيمته 120 مليون يورو.