السيسي يصل سوتشي للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد لقاء قمة بين السيسي وبوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات والأصعدة.
وأضاف أن ذلك يأتي في إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين، والروابط الوثيقة التي تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائي ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سيعقد الرئيس المصري عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين في القمة، إلى جانب مشاركته في إطلاق المنتدى الاقتصادي الإفريقي - الروسي، الذي سيركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجاري والعلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول القارة السمراء.
وأوضح المتحدث الرسمي المصري أن القمة التي تعتبر الأولى من نوعها، ستتضمن جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي، بهدف دعم وتعميق العلاقات بين القارة الإفريقية وروسيا.
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