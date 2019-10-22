البرهان يتوجه إلى "سوتشي" للمشاركة في القمة الروسية الافريقية

وسيتوجه البرهان "الجمعة" المقبلة الى "باكو" باذربيجان للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز .
وتبحث القمة التعاون الروسي الافريقي في المجالات السياسية والاقتصادية، بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرتكولات التعاون في النجار والاستثمار.
ويشارك في القمة عدد كبير من الرؤساء الافارقة، بجانب مشاركة كبرى الشركات الروسية الاقتصادية في المنتديات التي ستعقد على هامش القمة.
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