البرهان يتوجه إلى "سوتشي" للمشاركة في القمة الروسية الافريقية

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن، عبدالفتاح البرهان صباح اليوم (الثلاثاء) البلاد متوجها إلى روسيا الاتحادية مدينة "سوتشي" للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية يومي ٢٣-٢٤ من أكتوبر الحالي.

وسيتوجه البرهان "الجمعة" المقبلة الى "باكو" باذربيجان للمشاركة في قمة دول عدم الانحياز .

وتبحث القمة التعاون الروسي الافريقي في المجالات السياسية والاقتصادية، بجانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات وبرتكولات التعاون في النجار والاستثمار.

ويشارك في القمة عدد كبير من الرؤساء الافارقة، بجانب مشاركة كبرى الشركات الروسية الاقتصادية في المنتديات التي ستعقد على هامش القمة.