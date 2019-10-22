الرياض تعلن إجلاء 532 مواطنا سعوديا من هذه الدولة العربية

وأضاف العنزي، في تصريحات مع صحيفة "عكاظ" السعودية، أن "السفارة شكلت لجنة طوارئ بمتابعة مباشرة من السفير للعمل على إخلاء السعوديين بسلامة ويسر وتوصيلهم إلى المطار لضمان سلامتهم"، وأضاف أنه "منذ بداية الأحداث وجهت السفارة المواطنين والمقيمين الزائرين السعوديين بالابتعاد عن مواقع الأحداث والتجمعات والتظاهرات وتوخي الحيطة والحذر".
ونوه رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن ومتابعة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بنفسه على سلامة المواطنين السعوديين أثناء مغادرتهم لبنان.
ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية، واحتجاجا على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.
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