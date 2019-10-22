وكان مقطع فيديو أظهر الراقصة في ساحة رياض الصلح قبالة مسجد هناك، وهي ترتدي ملابس الرقص وتتفنن في أداء الحركات الراقصة وكأنها على مسرح في احتفالية؛ ما أثار الاستياء في صفوف المتظاهرين المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وكشفت مواقع محلية أن الراقصة ”سماهر“ رفضت الإفصاح عن هوية الجهة التي أحضرتها لمقر الاعتصام، وأنه لا توجد جهة حزبية وراء حضورها، وأنها لم تتقاض أي أجر مقابل ذلك إذ بررت النزول بأنها كانت برفقة أصدقائها.
وأشارت المواقع ذاتها إلى أنه تردد بين المتظاهرين أن حزب ”سبعة“ هو الذي استقدمها لمكان الاعتصام لا سيما وأنه يتخّذ مكانًا مستقلًا في ساحة رياض الصلح ويقيم مسرحًا مع ”دي جي“ تحت شعار ”مقاومة مدنية“.
وظهرت الراقصة لاحقًا في مقطع مصور نافية تعرضها للطرد من قبل المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر راقصة في مظاهرات لبنان تثير جدلًا واسعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.