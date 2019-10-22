أمطار خفيفة ومتوسطة في عدد من ولايات البلاد

توقعت هيئة الارصاد الجوية، اليوم "الثلاثاء" هطول امطار خفيفة واتربة في ولايات، الخرطوم، نهر النيل، جنوب البحر الاحمر، وكسلا، النيل الابيض، كسلا وشمال غرب كردفان.

كما توقعت أن تتاثر ولايات جنوب كردفان وولايات دارفور، بامطار متوسطة إلى غزيرة خلال 24 ساعة المقبلة.