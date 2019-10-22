الثورية والانتقالية يوقعان على الإعلان السياسي ووقف العدائيات بجوبا…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365؛:

وقعت الحكومة والجبهة الثورية اليوم (الإثنين) على الإعلان السياسي ووقف العدائيات بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت ونائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقال عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي ،في تصريحات صحفية ، إنه بالتوقيع على اتفاق الإعلان السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة والجبهة الثورية تكون العملية السلمية قد تخطت عملياً موضوع الأجندة وتحديد المسارات.

وأوضح ان الحطوة القادمة ستركز في النقاش حول الاتفاق السياسي بما في ذلك اتفاق الترتيبات الأمنيه والقضايا القومية وموضوعات النازحين والعدالة وغيرها.

وأكد التعايشي أن القضايا الكبيره تحتاج إلى قرارات كبيرة وإرادة صلبة من الأطراف. المادة السابقة حميدتي: حققنا في أسبوع ما عجز عنه النظام السابق في سبع سنوات… المقالة القادمة أمين حسن عمر…. ليس صحيحاً أن حزب المستقبل الجديد خرج بمبادرة مني

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