سعودي يبتكر جهازًا لعلاج الأورام السرطانية

وقال القحطاني خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية، إن الجهاز عبارة عن معدن يوضع في جسم الإنسان ويقوم بقتل الخلايا السرطانية.
وأضاف أن الجهاز يزرع في مكان الورم ثم يأخذ المريض كبسولات غير فعالة ويقوم الجهاز بتفعيلها مع الأدوية داخل الجسم.
وأكد الدكتور السعودي أن الجهاز يصلح لعلاج جميع الأورام، مشيرا إلى أن مركز أبحاث السرطان البريطاني أثبت فعالية الجهاز في قتل خلايا السرطان.
وحول فكرة الجهاز قال إن بدايته كانت مع اكتشاف ورم عند إحدى شقيقاته، وأثناء ذلك وقعت في يده أوراق علمية تتحدث عن السرطانات وعلاجها مما دفعه للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها، مشيرا إلى أن النتيجة لم تكن لحظية واخذت مدة أربع سنوات كاملة حتى يصل لهذه المرحلة.
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