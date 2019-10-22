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سعودي يبتكر جهازًا لعلاج الأورام السرطانية

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كشف الدكتور السعودي محمد القحطاني الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، تفاصيل لأول مرة حول اختراعه جهازًا يعالج الأورام السرطانية.

وقال القحطاني خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” المذاع على روتانا خليجية، إن الجهاز عبارة عن معدن يوضع في جسم الإنسان ويقوم بقتل الخلايا السرطانية.

وأضاف أن الجهاز يزرع في مكان الورم ثم يأخذ المريض كبسولات غير فعالة ويقوم الجهاز بتفعيلها مع الأدوية داخل الجسم.

وأكد الدكتور السعودي أن الجهاز يصلح لعلاج جميع الأورام، مشيرا إلى أن مركز أبحاث السرطان البريطاني أثبت فعالية الجهاز في قتل خلايا السرطان.

وحول فكرة الجهاز قال إن بدايته كانت مع اكتشاف ورم عند إحدى شقيقاته، وأثناء ذلك وقعت في يده أوراق علمية تتحدث عن السرطانات وعلاجها مما دفعه للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها، مشيرا إلى أن النتيجة لم تكن لحظية واخذت مدة أربع سنوات كاملة حتى يصل لهذه المرحلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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