الجوكر الكويتي يكشف أسباب تقمصه للشخصية الشهيرة وتجوله في الشوارع

كشف الشاب الكويتي إبراهيم الحبابي الذي عرف بـ ”الجوكر الكويتي“ عن الأسباب التي دفعته لتقمص هذه الشخصية الشهيرة والظهور بها في شوارع البلاد ليلاً وتعمد نشر الصور عبر منصات مواقع التواصل والتي تسببت له بتحقيق أمني لدى إحدى الجهات الأمنية في البلد الخليجي.

وقال الحبابي ”الجوكر الكويتي“ في حوار مع صحيفة ”القبس“ الكويتية، إن الفكرة بدأت عقب رسم الوجه التمثيلي بواسطة المكياج من قبل شقيقته وتعمده الخروج به إلى الشارع وذلك ”لإثبات صحة فكرة التنمر على الأشخاص الموجودة في الفيلم الشهير والتي تبين أن التنمر يؤدي إلى الإجرام“.

وأوضح الحبابي أنه يوافق فكرة الفيلم بتحويل الشخص الذي يتعرض للتنمر إلى مجرم في حال كان ضعيف الشخصية، وتعمد الخروج بهذا القناع لإثبات فكرته، مبيناً أن ما جرى أثبت صحة فكرته بعد أن تعرض للهجوم والانتقاد من البعض.

وتابع الحبابي موجهاً حديثه للمنتقدين ”لا تتسببون بضغوطات وأذى لأشخاص آخرين من خلال التنمر وراجعوا أنفسكم لأن هنالك أشخاص قد يتعرضون لأزمات نفسية بسبب تعليقات أو انتقادات“.

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وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية قد استدعت ”الجوكر الكويتي“ للتحقيق معه عقب إثارته للجدل بظهوره ليلاً في شوارع محافظة العاصمة، حيث تعهد بعدم تكراره لهذا العمل والظهور به في الشوارع والأماكن العامة.

وبث الشاب إبراهيم الحبابي وهو أحد مشاهير السوشيال ميديا في البلد الخليجي ويحظى بمئات الآلاف من المتابعين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصوراً له بذات القناع المثير للجدل عقب التحقيق معه.

والجدير بالذكر أن شخصية ”الجوكر“ التي يدور حولها الفيلم الأمريكي الشهير شخصية انطوائية مضطربة عقليًا يجد صاحبها طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف، وقام بتأدية الشخصية الممثل الشهير ”خواكين فينيكس“.

