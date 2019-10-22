ثلاث منشآت سعودية ترغب في الاستثمار بالسودان

وأكد السفير جعفر لدى لقائه وزير الطاقة والتعدين، السوداني أن ثلاثاً من أكبر الشركات والمؤسسات السعودية ترغب في الاستثمار بالسودان في مجالات الطاقة المتجددة والمعادن، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على زيادة حجم التعاون مع السودان، والسعي للاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين. وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين أن شركة إيكوبات التي تتبع لصندوق الاستثمارات السعودية ترغب في الاستثمار في السودان في كل أنواع الطاقات البديلة. ونقل السفير جعفر رغبة شركة التعدين السعودية «معادن» في الاستثمار في المعادن بصورة عامة والذهب والحديد بصورة خاصة.
من جانبه، رحب وزير الطاقة والتعدين السوداني برغبة السعودية في الاستثمار بالسودان في مجالات المعادن والكهرباء والنفط، داعياً شركة أرامكو للاستثمار في استكشاف النفط في البحر الأحمر والشركات السعودية الأخرى للاستثمار في مجالات المعادن والكهرباء.
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