ناسا تسعى لشراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"

كشف أحد المشاركين بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وكالة ناسا الأمريكية تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك مفاوضات أولية بين ناسا روسكوسموس، لكن لم يتم تقديم أي طلب رسمي من ناسا إلى روسكوموس لإبرام هذه الصفقة".

