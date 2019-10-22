ناسا تسعى لشراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"

كشف أحد المشاركين بالمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، اليوم الثلاثاء، أن وكالة ناسا الأمريكية تبحث مع وكالة الفضاء الروسية الفدرالية "روسكوسموس"، إمكانية شراء مقعد على متن المركبة الروسية "سويوز-17"، لنقل رواد الفضاء إلى المحطة الدولية في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك مفاوضات أولية بين ناسا روسكوسموس، لكن لم يتم تقديم أي طلب رسمي من ناسا إلى روسكوموس لإبرام هذه الصفقة".
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هناك مفاوضات أولية بين ناسا روسكوسموس، لكن لم يتم تقديم أي طلب رسمي من ناسا إلى روسكوموس لإبرام هذه الصفقة".
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