زعيمة حزب الخضر الكندى تصف الانتخابات الفدرالية بالاستفتاء على المناخ

وقالت ماي، التى صوتت فى كنيسة القديسة إليزابيث الكاثوليكية فى سيدنى بالقرب من منزلها فى جزر سانيتش باي، إن الانتخابات كانت بمثابة استفتاء حول المناخ ، وإن حزب الخضر هو الحزب الوحيد الذى يتمتع باستراتيجية تحافظ على المناخ تستند إلى العلم.
ويعد حزب الخضر بوقف مشروع توسعة خط أنابيب "ترانس ماونتين"، ويتعهدون بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60 فى المائة عن مستويات عام 2005 بحلول عام 2030 ، إذا تم انتخابهم.
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