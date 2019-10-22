باريس سان جيرمان فى ضيافة كلوب بروج البلجيكى بدورى أبطال أوروبا

يحل باريس سان جيرمان الفرنسى ضيفًا على كلوب بروج البلجيكى فى تمام التاسعة مساءً اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا.

يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفه كلوب بروج نقطتين مقابل نقطة وحيدة لريال مدريد وجالطة سراي.

يتسلح باريس سان جيرمان بعودة نجميه كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويلا عن الملاعب، وبالاندفاع المعنوي الحاصل عليه من فوزه الرابع تواليًا في الدوري المحلي والذي حققه السبت على مضيفه نيس 4-1.

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة تضم 20 لاعبًا لخوض مباراة كلوب بروج البلجيكي، وشهدت القائمة عودة الظهير الأيمن كولين داجبا بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة عضلية، بينما يفتقد الفريق الباريسي لخدمات الرباعي المصاب نيمار جونيور، تيلو كيرير، جوليان دراكسلر وإدريسا جايي.

ويستعين توخيل بكل من حراس المرمى الـ3 كيلور نافاس، سيرجيو ريكو وإنوسنت، ومعهم خوان بيرنات، داجبا، عبدو ديالو، برسنيل كيمبيمبي، ليفين كورزاوا، توماس مونييه، تياجو سيلفا، أندير هيريرا، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي، ماركينيوس.

كما تضم أيضًا القوة الهجومية الضاربة بابلو سارابيا، آنخيل دي ماريا، تشوبو موتينج، كيليان مبابي وإدينسون كافاني.