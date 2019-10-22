يتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، خلفه كلوب بروج نقطتين مقابل نقطة وحيدة لريال مدريد وجالطة سراي.
يتسلح باريس سان جيرمان بعودة نجميه كيليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويلا عن الملاعب، وبالاندفاع المعنوي الحاصل عليه من فوزه الرابع تواليًا في الدوري المحلي والذي حققه السبت على مضيفه نيس 4-1.
أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عن قائمة تضم 20 لاعبًا لخوض مباراة كلوب بروج البلجيكي، وشهدت القائمة عودة الظهير الأيمن كولين داجبا بعد غياب دام أكثر من شهر بسبب إصابة عضلية، بينما يفتقد الفريق الباريسي لخدمات الرباعي المصاب نيمار جونيور، تيلو كيرير، جوليان دراكسلر وإدريسا جايي.
ويستعين توخيل بكل من حراس المرمى الـ3 كيلور نافاس، سيرجيو ريكو وإنوسنت، ومعهم خوان بيرنات، داجبا، عبدو ديالو، برسنيل كيمبيمبي، ليفين كورزاوا، توماس مونييه، تياجو سيلفا، أندير هيريرا، لياندرو باريديس، ماركو فيراتي، ماركينيوس.
كما تضم أيضًا القوة الهجومية الضاربة بابلو سارابيا، آنخيل دي ماريا، تشوبو موتينج، كيليان مبابي وإدينسون كافاني.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان فى ضيافة كلوب بروج البلجيكى بدورى أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.