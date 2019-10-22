سلوفاكيا: زيادة حجم التبادلات التجارية مع السودان

اكدت جمهورية سلوفاكيا الرغبة فى تقوية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان وزيادة استثماراتها فى عدد من المجالات والأنشطة الحيوية ذات الاهتمام المشترك .

وقال ماديني دوستال نائب سفير سلوفاكيا للخرطوم المقيم بالقاهرة لدى لقائه بالسيد نادر عمانويل عضو مجلس ادارة الغرف التجارية ود. نصر الدين شلقامي القنصل الفخري لسلوفاكيا بالخرطوم قال ان بلاده تولي اهتماما خاصا بالدفع بعلاقات التعاون المشترك فى المجالات المختلفة مع السودان لاسيما التجارية والاقتصادية.

واكد دوستال رغبة القطاع الخاص السلوفاكي الدخول فى شراكات استثمارية فى عدد من المجالات بالاستفادة من الموارد الاقتصادية بالسودان بما يحقق المصالح المشتركة وكشف عن مشاركة وفد كبير من الشركات السلوفاكية فى دورة معرض الخرطوم الدولي فى يناير المقبل كما وجه الدعوة للشركات السودانية للمشاركة فى معرض سلوفاكيا الزراعي فى اغسطس القادم للتعرف علي التقنيات الزراعية الحديثة والخبرات السلوفاكية فى المجال ا لزراعي.

من جهته رحب الاستاذ نادر عمانويل باهتمام سلوفاكيا بتوسيع علاقات التعاون التجاري مع السودان مشيدا بالنجاحات التي حققتها الاستثمارات السلوفاكية وشراكاتها السابقة بالسودان منوها الى توافر العديد من الفرص للتعاون المشترك بين البلدين خاصة فى مجالات الآليات والمعدات والثروات المعدنية والصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة فى العديد من المجالات الانتاجية بالسودان داعيا القطاع الخاص السلوفاكي الدخول فى شراكات استثمارية مع رصفائهم السودانيين كما دعا الى اهمية مشاركة الشركات السلوفاكية فى دورة معرض الخرطوم الدولي فى يناير المقبل.