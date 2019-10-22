أبل تكشف عن أول نظارة ذكية العام المقبل

ومن المتوقع أن تدعم النظارة بتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والأكثر من ذلك أن دقتها ستصل إلى 8 بكسل للعين الواحدة، ما يعني دقة إجمالية 16 بكسل، بالإضافة إلى أنها ستعمل بشريحة معالج 5 نانومتر، حيث تصنع أبل رقاقاتها الخاصة منذ سنوات، بداية من رقاقة A4 الخاصة بـiPad في 2010، وحتى الشرائح التي تدير جميع أجهزة iOS وساعات أبل وAirPods وHomePods، وحتى أنها وصلت بالفعل إلى بعض أجهزة Mac.
وسيكون عام 2020 مهماً في تاريخ أبل، حيث ستكشف أيضاً عن هاتف أيفون القادم الذي سيدعم تقنية 5G وكاميرات خلفية حساسة، وتقنيات كثيرة أكثر تطوراً.
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