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أبل تكشف عن أول نظارة ذكية العام المقبل

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كشف تقرير لوكالة بلومبرج أن شركة أبل تعتزم الكشف عن نظارتها للواقع المعزز بحلول عام 2020، كما أوضحت أن إطلاق النظارة سيتزامن مع الكشف عن أجهزة أيفون الجديدة، وذلك لتوصيل الرسائل والخرائط والألعاب إلى عينيك.

ومن المتوقع أن تدعم النظارة بتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والأكثر من ذلك أن دقتها ستصل إلى 8 بكسل للعين الواحدة، ما يعني دقة إجمالية 16 بكسل، بالإضافة إلى أنها ستعمل بشريحة معالج 5 نانومتر، حيث تصنع أبل رقاقاتها الخاصة منذ سنوات، بداية من رقاقة A4 الخاصة بـiPad في 2010، وحتى الشرائح التي تدير جميع أجهزة iOS وساعات أبل وAirPods وHomePods، وحتى أنها وصلت بالفعل إلى بعض أجهزة Mac.

وسيكون عام 2020 مهماً في تاريخ أبل، حيث ستكشف أيضاً عن هاتف أيفون القادم الذي سيدعم تقنية 5G وكاميرات خلفية حساسة، وتقنيات كثيرة أكثر تطوراً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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