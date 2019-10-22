بيريز يفضل أليجري على مورينيو لتدريب ريال مدريد

يعيش فريق ريال مدريد حالة من التخبط خلال الموسم الجارى على المستويين المحلى والأوروبي، حيث خسر صدارة الليجا مؤخراً لصالح برشلونة، ويحتل مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى فى دورى أبطال أوروبا بنقطة واحدة.
أشارت صحيفة "دون بالون"الأسبانية، إن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في النادي الملكي ريال مدريد، حيث يعتبره فلورنتينو بيريز الرجل المثالي لهذه المرحلة الصعبة.
ويثق فلورنتينو بيريز فى قدرة ماسيميليانو أليجري على إدارة غرفة خلع ملابس ريال مدريد، واحترافيته الكبيرة في تعامله مع لاعبيه، وهو عكس جوزيه مورينيو الذي دائماً يدخل في حروب مع الجميع.
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