بيريز يفضل أليجري على مورينيو لتدريب ريال مدريد

يملك ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالى السابق، أفضلية لتولى تدريب ريال مدريد عن البرتغالى جوزيه مورينيو، فى حالة إقالة الفرنسي زين الدين زيدان.

يعيش فريق ريال مدريد حالة من التخبط خلال الموسم الجارى على المستويين المحلى والأوروبي، حيث خسر صدارة الليجا مؤخراً لصالح برشلونة، ويحتل مؤخرة ترتيب المجموعة الأولى فى دورى أبطال أوروبا بنقطة واحدة.

أشارت صحيفة "دون بالون"الأسبانية، إن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في النادي الملكي ريال مدريد، حيث يعتبره فلورنتينو بيريز الرجل المثالي لهذه المرحلة الصعبة.

ويثق فلورنتينو بيريز فى قدرة ماسيميليانو أليجري على إدارة غرفة خلع ملابس ريال مدريد، واحترافيته الكبيرة في تعامله مع لاعبيه، وهو عكس جوزيه مورينيو الذي دائماً يدخل في حروب مع الجميع.