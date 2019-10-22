مصرع 4 جراء إعصار وعواصف اجتاحت عدة ولايات أمريكية

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، الإثنين، جراء إعصار وسلسلة من العواصف التي اجتاحت في وقت متأخر من الليل ولايات تكساس وأركنساس وأوكلاهوما جنوبي الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت وكالة ”أسوشييتد برس“ الأمريكية، دمر إعصار منازل وشركات في منطقة مكتظة بالسكان في مدينة دالاس، أكبر مدن تكساس، وأبلغ عن وقوع إصابات طفيفة فقط، لكن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم في أركنساس وأوكلاهوما، جراء العواصف الرعدية الشديدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن الإعصار ضرب شمال وشمالي شرقي دالاس.

وأشارت إلى احتمالية وقوع المزيد من الأعاصير في الأيام القادمة نظراً للأوضاع الجوية المتقلبة.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة في تكساس، الإثنين، لكن المتحدث باسم فرقة المطافئ والإنقاذ، جيسون إيفانز، قال إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى لتقييم الإصابات التي لم تكن تهدد حياتهم.

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وفي غضون ذلك، انقطعت الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل، وقال المتحدث باسم مطار ”دالاس لوف فيلد“، كريس بيري، إن المطار لم يصب بأضرار في العاصفة.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا من حدوث الإعصار، صباح الإثنين، في شرق أركنساس بالقرب من نهر المسيسيبي، مع تحرك العاصفة إلى الشرق.

وقال مركز التنبؤ بالعواصف في نورمان، بولاية أوكلاهوما، إن ولايات ألاباما ولويزيانا وميسيسبي وتينيسي (جنوب شرق) قد تشهد عواصف رعدية شديدة في وقت لاحق الإثنين، بالتوقيت المحلي.