إسبر يبحث في الرياض التهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية

ووفقا لوكالة واس الرسمية فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.
كما بحث الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.
وكانت قد أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عزمها إرسال عدد كبير من القوات في المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر، واستهدف منشآت نفطية سعودية.
وذكر البنتاغون أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أميركي إضافي في السعودية، لافتا إلى أن القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
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