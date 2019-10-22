اندلع ليل الاثنين حريق هائل في قصر الرياضة وسط العاصمة التونسية. وتدخلت عدة شاحنات تابعة للحماية المدنية لإطفاء الحريق الهائل الذي أثار حالة من الهلع في الأوساط الرياضية. وأفاد مصدر أمني لموقع ”إرم نيوز“ أن أسباب الحريق تعود إلى حدوث خلل كهربائي بينما باشرت السلطات التونسية التحقيق في الحادثة وذلك بالتزامن مع العمل على إخماد ألسنة النيران المتصاعدة بالتنسيق مع أعوان الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق هائل بقصر الرياضة في العاصمة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.