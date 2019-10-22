شاب مُلتحي يقتحم جناح ” محمود محمد طه” بمعرض الخرطوم الدولي ويمزق مؤلفاته

اقتحم شاب سوداني ملتحي جناح الأستاذ ” محمود محمد طه” بمعرض الخرطوم الدولي للكتاب، مساء الإثنين، وهو في حالة غضب وهياج، وأتلف بعض مؤلفاته ومنشوراته ولوحات بالجناح، بحسب مانقلت “أخبار الخليج 365”.

وأظهر مقطع فيديو متداول للشاب وهو يرتدي عراقي بلدي وسروال، يصيح بكلمات ويطأ بأرجله بعض الكتب والمنشورات بعد أن عبث بها.

وفي الأثناء قالت ” اسماء محمود محمد طه” كريمة الراحل، أن أحد المتطرفين قام بالاعتداء على جناح مؤلفات والدها بمعرض الخرطوم الدولي، و أحدث تلفا ببعضها، إلا أن حركة البيع إستمرت بعدها كالمعتاد بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)