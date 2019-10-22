العدل الإسرائيلية ترفض التحقيق مع عناصر بالشرطة متهمين بقتل فلسطينى

رفض قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية "ماحاش"التحقيق في جريمة قتل الشاب الفلسطيني باسل سدر من الخليل، في عام 2015، في القدس المحتلة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" عن تفاصيل شهادت 3 من أفراد قوات حرس الحدود، الذين أطلقوا النار على سدر بعد إصابته من مسافة قصيرة، ما أدى إلى استشهاده، بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت الصحيفة إنه بعد وقت قصير من جريمة أفراد حرس الحدود، أجرت الشرطة الإسرائيلية فحصا، تبين منه أنها تحدثت مع ثلاثة من أفراد حرس الحدود، من السرية 101، الذين أطلقوا النار على سدر، واعترفوا بجريمتهم .

ورفضت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافا على قرار بعدم التحقيق في إصابة مواطن مر في المكان أثناء الجريمة، قدمته منظمة "ييش دين" الحقوقية ولم تتطرق إلى إطلاق النار على سدر بهدف تثبيت القتل.