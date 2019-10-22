بعد نهاية الجولة التاسعة.. هنا ترتيب الدوري الإنجليزي

أسدل الستار على أحداث الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، والتي شهدت بعض الأحداث الهامة، لعل أبرزها تقلص الفارق بين المتصدر ليفربول والوصيف وحامل اللقب مانشستر سيتي إلى 6 نقاط فقط بعد 8 .

تعثر ليفربول بالتعادل أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد الذي يشكل له عقدة كبيرة منذ مدة طويلة، بالتعادل مع فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة سقط توتنهام في فخ التعادل ضد فريق واتفورد متذيل الترتيب.

واستغل مانشستر سيتي هذا التعثر حيث سبق هذا التعادل بفوز واقعي على فريق كريستال بالاس بهدفين للا شئ، أما تشيلسي وليستر سيتي فقد واصلوا الضغط على السيتي بفوز الأول على نيوكاسل بهدف نظيف، وفوز الثاني على بيرنلي بهدفين مقابل هدف.

وأخيرا سقط آرسنال في فخ الخسارة الثانية هذا الموسم ضد فريق شيفيلد يونايتد العنيد هذا الموسم بهدف مقابل لا شئ ليتراجع إلى المركز الخامس.