مجلس السيادة: تم إحراز تقدم فى مفاوضات السلام فى جوبا

قال الناطق الرسمى باسم مجلس السيادة بالسودان محمد الفكى سليمان، إنه تم إحراز تقدم فى عدد من ملفات التفاوض بين الحكومة، و"الحركة الشعبية - شمال"، بقيادة عبدالعزيز الحلو، و"الجبهة الثورية" التى تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية، خلال المفاوضات التى جرت فى جوبا.

وأضاف الفكى فى تصريحات عقب عودة رئيس وفد التفاوض الحكومى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعدد من أعضاء الوفد، من جوبا إلى الخرطوم مساء اليوم، إن الملفات التى تم إحراز تقدم فيها، شملت وقف العدائيات والتوقيع على الإعلان السياسى مع "الجبهة الثورية"، والذى حوى عددا من الملفات والمسارات، مما يسهل عملية التفاوض.

وأكد الفكى حرص أطراف التفاوض على تحقيق السلام بالبلاد، موضحا أنه تم تكوين لجنة مشتركة للعمل خلال الفترة بين جولة تفاوض وأخرى لاستمرار تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وشدد على توفر الثقة بين طرفى التفاوض، مبديا استعداد حركات الكفاح المسلح للعمل داخل الخرطوم من خلال اللجنة المشتركة، مشيرا إلى مواصلة الحوار مع بقية أطراف الكفاح المسلح، مثمنا جهود حكومة جنوب السودان، لتحقيق السلام والاستقرار بالسودان.

من جانبه، قال عضو مجلس السيادة، عضو فريق التفاوض الحكومى محمد حسن التعايشى إنه بالتوقيع على اتفاق الإعلان السياسى واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، تكون العملية السلمية تخطت عمليا موضوع الأجندة وتحديد المسارات، إلى النقاش حول الاتفاق السياسي، بما فى ذلك اتفاق الترتيبات الأمنية والقضايا القومية وموضوعات النازحين والعدالة وغيرها، مشددا على أن القضايا الكبيرة، تحتاج إلى قرارات كبيرة وإرادة صلبة.