مجلس الأمن يدعو جنوب السودان إلى تشكيل حكومة شاملة

وأجرى أعضاء مجلس الأمن الدولي محادثات مطولة مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، ومع الموقعين الآخرين على اتفاق السلام, داعين جميع الأطراف لتشكيل حكومة شاملة.
ودعا المجلس إلى الإسراع بعملية تنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، ومواصلة المشاورات بشأن مسألة عدد الولايات وحدودها، وتشكيل الحكومة الانتقالية الوطنية للوحدة الوطنية التي أعيد تنشيطها بحلول 12 نوفمبر".
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