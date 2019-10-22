الصين تتوقع اتفاقاً استثمارياً مع الاتحاد الأوروبي

وحسب وزارة الخارجية الفرنسية، فإن وانغ التقى مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، في العاصمة الفرنسية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الصيني لباريس.
وكانت الصين، قد أعلنت خلال القمة الصينية الأوروبية في الربيع الماضي وجود تجاوب واضح بشأن الموضوعات التجارية.
ووفقاً للجدول الزمني التي تم وضعه في ذلك الوقت، فإنه سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن الاستثمارات بنهاية 2020، ويستهدف الاتحاد الأوروبي من هذا الاتفاق توفير حماية للاستثمارات الأوروبية في الصين، وتسهيل دخولها إلى السوق الصينية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وانغ قوله، إن "بكين مهتمة ببدء محادثات تحرير التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي بسرعة أو على الأقل إجراء دراسات الجدوى حول هذه المحادثات".
يأتي ذلك في حين بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرباً تجارية ضد الصين منذ أكثر من عام. ومنذ ذلك الوقت تتبادل بكين وواشنطن فرض الرسوم الجمركية على حركة التجارة بينهما مما ألحق ضرراً بالاقتصاد العالمي.
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