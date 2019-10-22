مقتل اثنين من قوات الأمن العراقية في هجوم لداعش

قال الجيش العراقي في بيان إن تنظيم داعش هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين بشمال البلاد الاثنين مما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن العراقية.

وأضاف البيان ”تعرضت عناصر من عصابات داعش على نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين“.

وجاء في البيان أن المتشددين أطلقوا النار أيضًا على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين.