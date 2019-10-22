برزاني: كردستان العراق يقدر دور أمريكا رغم الانسحاب من سوريا

قال نيجيرفان برزاني رئيس إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إن التحالف بقيادة الولايات المتحدة وفر الحماية على نحو تاريخي للمنطقة وهو دور يجب ألا يتأثر بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا.

وأضاف ”كان لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية دور رئيس في حماية ومساعدة مواطني إقليم كردستان… لذا لا ينبغي أن ننسى دور وكفاح التحالف، وخاصة الجيش الأمريكي، ونخلط بينهما وبين قرار سياسي غير مرغوب. إن إقليم كردستان يكرر شكره وتقديره لقوات التحالف والجيش الأمريكي، ويقيم عاليًا كفاحهم وتضحياتهم“.