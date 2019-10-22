تظاهرات في الخرطوم تطالب بحل الحزب الحاكم السابق

وتجمع في الخرطوم، الاثنين، آلاف المتظاهرين في ساحة الحرية للمطالبة بحل حزب المؤتمر الوطني، وتقديم المسؤولين في عهد الرئيس المعزول عمر البشير للمحاكمة بتهمة الفساد.
وهتف المتظاهرون: "الشهداء أولا! القاتل ما زال حرا"!، حسبما نقلت "رويترز".
ودعا إلى المظاهرات تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد الاحتجاجات قبل عزل البشير من الرئاسة. ومن بين المطالب الأساسية لمظاهرات، يوم الاثنين، محاسبة المسؤولين عن فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في الثالث من يونيو الماضي.
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