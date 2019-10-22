وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه تم تمديد الرخص لكل من "شيفرون" و"هاليبرتون" و"شلمبرجير" و"بيكر هيوز" و"ويذرفورد" حتى 22 يناير المقبل.
وبالتالي، سيكون بإمكان الشركات الأمريكية مواصلة التعامل مع شركة النفط الفنزويلية الحكومية (PDVSA)، التي فرضت عليها واشنطن عقوبات على خلفية الأزمة في فنزويلا.
وكان من المقرر أن ينتهي سريان الإعفاءات من العقوبات الممنوحة للشركات الأمريكية، يوم 25 أكتوبر الجاري.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الحكومة الفنزويلية، وحظرت على جميع الجهات الأمريكية التعامل مع سلطات فنزويلا، بما في ذلك شركة PDVSA.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تمدد رخص الشركات الأمريكية للعمل في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.