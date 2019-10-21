عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن محمد صلاح في المحطة الأخيرة لـ الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن 5 مرشحين جدد للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام الحالي 2019، وجاء على رأس القائمة الاخيرة التى ضمت 5 لاعبين من الـ30 النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وكشفت المجلة الفرنسية عن الخماسي، محمد صلاح نجم ليفربول، إدين هازارد نجم ريال مدريد، جواو فيليكس لاعب أتلتيكو مدريد، رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، وماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان.

ويصل عدد اللاعبين إلى 30 بعدما كانت المجلة قد أعلنت عن أول 25 لاعبًا مرشحًا للجائزة وهم ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزى ودوسان تاديتش، مهاجم أياكس الهولندي وفرينكي دي يونج لاعب برشلونة الإسبانى وهوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام الإنجليزى وكيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان.

كذلك بيير أوباميانج لاعب آرسنال الإنجليزى وتير شتيجن حارس برشلونة الإسبانى وفان دى بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندى وألكساندر أرنولد لاعب ليفربول الإنجليزى، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي، وماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، وكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول.

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وأيضًا فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول وزميله بالفريق المهاجم روبرتو فيرمينو، وبيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وهيونج مين سون لاعب توتنهام، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، ورياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وزميله بالفريق كيفن دي بروين، ولاعب نابولي كاليدو كوليبالي، ومهاجم برشلونة أنطوان جريزمان. ويعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش آخر المتوجين بالجائزة، عن العام الماضي 2018، متفوقًا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة. ومن المقرر أن يعلن عن الفائز بالجائزة، خلال حفل يتم تنظيمه على مسرح دو شاتليه، يوم 2 ديسمبر المقبل، على أن يتم الاستعانة بالنجم الإيفواردي دي دروجبا، لتقديم الحفل وإجراء حوارات صحفية للمجلة الفرنسية.

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