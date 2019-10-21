فعاليات مبهرة في الإمارات بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020

احتفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، بمناسبة "سنة لننطلق" إلى إكسبو 2020 دبي بفعاليات مبهرة في الإمارات السبع، جسدت بعضا من ملامح ما سيشهده الحدث الأروع في العالم.

وتألقت النجمة العالمية مارايا كاري ونجم العرب حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، في الاحتفالات التي أقيمت في حديقة البرج في وسط مدينة دبي على مدى ساعة من الزمن.

كما أضافت مشاركة نجمة بوليوود، الممثلة والمغنية شرادا كابور، المزيد من التألق للحفل. وقدم خمسة موسيقيين يمثلون أساليب وأنماط فنية متنوعة، يقيمون في دولة الإمارات، أغنية ألفوها خصيصا للاحتفال بمناسبة "سنة لننطلق".

وتحولت جميع الأنظار إلى برج خليفة بحلول الساعة 20:20 لمشاهدة عرض الضوء والألعاب النارية التي انطلقت إيذانا بالعد التنازلي للسنة الأخيرة السابقة على انطلاق إكسبو 2020 دبي، الحدث الذي سيقام على مدى 173 يوما.

وأقيمت فعاليات متميزة أيضا بالتزامن مع احتفالات دبي من الساعة الخامسة إلى العاشرة مساء في الإمارات الست الأخرى، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وواجهة المجاز المائية في الشارقة، ومتحف عجمان، وكورنيش أم القيوين، وكورنيش القواسم في رأس الخيمة، وقلعة الفجيرة.

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وشهدت الإمارات السبع استعراضات فنية شارك فيها 100 فنان من 26 جنسية مختلفة.

وبينت احتفالات الإمارات السبع مدى فخر الناس وحماسهم المتزايد لهذا الحدث، في الوقت الذي يجري فيه العمل على قدم وساق للتحضير لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي "كانت احتفالات اليوم في كافة إمارات الدولة تعبيرا واضحا عن شعار (كن معنا)، وهو شعار الحملة التي أطلقناها الأسبوع الماضي. في هذه الليلة، قدمنا لدولة الإمارات وللعالم بأسره لمحة عما سيقدمه إكسبو 2020 دبي بعد 12 شهرا من الآن، وتجلى عمليا ما سيشكل للجميع حافزا كي يكونوا معنا في محطة بالغة الأهمية من تاريخنا".

وسيقام إكسبو 2020 دبي بمشاركة 192 بلدا، ومن المتوقع أن يشهد 25 مليون زيارة. ويشمل الحدث الدولي عرض أفضل ما في العالم من إبداعات وابتكارات وتقنية وثقافة وفنون وعمارة..