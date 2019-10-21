عاجل.. الأهلي يصدر بيانا رسميا بشأن أزمة مباراة الجونة

أصدر النادي الأهلي، منذ قليل، بيانًا رسميًا، للكشف عن آخر تفاصيل أزمة مباراة الفريق أمام الجونة والزمالك في القمة والمتعلقة خلال الأيام الاخيرة الماضية.

وجاء نص البيان كالتالي:

"لا يزال الاجتماع الذي يجمع بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بمنزله مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مستمرا وبحضور أعضاء المجلس للبحث عن حلول لأزمة تأجيل مباراة القمة.

ولا يزال موقف الأهلي غامض حول قراره الرسمي والنهائي وفي انتظار إنتهاء جلسة محمود الخطيب رئيس النادي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإعلان عن موقف القلعة الحمراء.

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واقترح اعضاء اللجنة الخماسية على الأهلي خوض لقاء الجونة في موعده يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة في نظير تحديد موعد مباراة القمة أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.

كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد رفض بشكل قاطع في الأيام الماضية خوض لقاء الجونة إلا بعد خوض لقاء الزمالك في القمة والتي تم تأجيلها بالجولة الرابعة لدواعي أمنية.

وخرج الأهلي في بيان رسمي بالأيام الماضية يؤكد فيه على عدم خوض أي مباراة في الدوري وهو القرار الذي تضامن معه نادي الجونة رافضاً هو الآخر خوض المباراة قبل أن يعود ويقرر الذهاب لملعب المباراة بشكل طبيعي لعدم وصول بيان رسمي من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل اللقاء.