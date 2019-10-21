عطلة السبت في المدارس… قرار مع وقف التنفيذ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل أن يعتمد مجلس الوزراء إعادة عطلة السبت للمعلمين بقرار رسمي، انقسمت إدارات المدارس بين ضرورة إلغاء عمل السبت وآخرين يعتبرون عمل السبت ضرورة لإكمال المقررات التي لا تزال في بداياتها والعام الدراسي قد انتصف، لجنة المعلمين التي تصدرت المشهد وطالبت بإعادة السبت عطلة رسمية، اعتبرها البعض متجاوزة لحدودها وصلاحياتها، فمن الذي أوقف القرار وإلى أي مدى كان صائباً وما مبررات من يحتجون عليه؟.

موقف التلاميذ

عدد من أولياء أمور التلاميذ أبدوا اعتراضهم على إلغاء عطلة السبت، بحجة أن الوقت المتبقي حتى نهاية العام لا يكفي لإكمال المقررات وفق ما يعتقدون، وقالت شادية مزمل والدة طالب بالصف الثالث ثانوي، إن ابنها يشكو من تراكم الدروس بعضها فوق بعض، بسبب أن المعلمين يريدون أن يُكملوا المقررات دون العمل يوم السبت، ولفتت شادية في حديثها لـ( السوداني) أن المدارس متباينة في مواقفها بعضها يعمل يوم السبت وبعضها الآخر يتعطل، منوهة إلى أن العطلة إن كانت في مصلحة الطلاب فعلاً فعلى الوزارة إلزام المؤسسات التعليمية كافة بها، وإلا فإن هنالك ظلماً على لطلاب، وتغليب مصلحة وراحة المعلمين على حساب مساحة التلاميذ في الفهم والاستيعاب.

اللجنة لا تمثلنا

معلم اللغة العربية بمدرسة عمر بن الخطاب بشرق النيل، عمران عبد الجليل أكد على أن قرار عطلة السبت لم يتم التشاور فيه مع المعلمين وحتى أن القرار لم يصدر من مجلس الوزراء بعد لإلزام الجميع بالعطلة، منوهاً إلى أن لجنة المعلمين تتحدث باسم المعلمين وتصدر القرارات وكأنها جهة مخولة لا خلاف عليها، وطالب عبد الجليل في حديثه لـ( السوداني) وزارة التربية والتعليم للاضطلاع بدورها وإيقاف كل جهة عند حدها لأنه لا يعقل أن يصبح صوت لجنة المعلمين أعلى من الوزارة.

مجلس الوزراء

رئيس لجنة المعلمين بالإنابة قمرية عمر استنكرت ما قالت إنه ” تماطل” مجلس الوزراء في تنفيذ مطالبهم، التي خرجوا لأجلها في تظاهرة حاشدة السبت الماضي أمام مجلس الوزراء، وأهم المطالب بحسب قمرية تتمثل في إعادة عطلة السبت لانتفاء الأسباب التي دعت لإقرار العمل يوم العطلة، وشددت قمرية على أن أيام العام الدراسي كافية طالما أنه تم إلغاء عطلة الدورة المدرسية وامتحانات الفترة الأولى، ولفتت قمرية في حديثها لـ(السوداني) إلى أن السبت أصبح عبئاً ثقيلاً على المعلمين والتلاميذ.

وأشارت قمرية إلى أن قائمة المطالب تشمل إقالة وكيل وزارة التربية والتعليم د. الطاهر حسن الطاهر، وكل مدراء التعليم بالولايات وكل ما أسمتهم ” بقايا” النظام البائد بهياكل الوزارة وإداراتها،

بيان السبت

بتاريخ الثاني عشر من أكتوبر، نفذ مئات المعلمين وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ عدد من المطالب.

ومن ضمن مطالب لجنة المعلمين فى ذلك الموكب، تقديم المسؤولين عن قتل عدد من التلاميذ خلال تظاهرات احتجاجية بمدينة الأبيض للعدالة، وإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم والمدراء العامين بالولايات، وإلغاء قانون النقابات والاتحادات وإلغاء العمل يوم السبت، ومساواة المعلمين برصفائهم في المهن الأخرى إضافة لحل حزب المؤتمر الوطني.

وفي ذاك اليوم التقت اللجنة التنفيذية للمعلمين وممثلو محليات الخرطوم والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بوزير مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بحسب بيان أصدرته اللجنة.

وأضاف البيان ” تم التأمين على مطالب المعلمين والتأكيد على صدور قرارات سريعة ببعض المطالب على رأسها إلغاء العمل يوم السبت، وإقالة وكيل وزارة التربية والتعليم والمديرين العامين للتعليم بالولايات”.

وأشار البيان إلى أن اللجنة ستواصل سعيها لتحقيق مطالب المعلمين، كما أكدت حرصها على استقرار العملية التعليمية واستقرار حكومة الثورة – طبقاً للبيان-.

احتجاج المعلمين

قالت رئيس لجنة المعلمين بالإنابة، قمرية عمر لـ”السوداني” إنه عقب الوقفة الاحتجاجية التقى وفد من لجنة المعلمين بوزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس بحضور وزير التربية والتعليم، وتم الاتفاق على تنفيذ المطالب خلال 72 ساعة، لكن حتى اليوم لم يحدث شيئاً مما تم الاتفاق عليه، داعيةً المجلس إلى ضرورة إقالة الوكيل وجميع أذيال النظام السابق بإدارات التعليم المختلفة.

في سياق آخر، أكدت قمرية على أن عطلة السبت عادت بصورة رسمية، والحديث عن أنه لم يخرج قرار من وزارة التربية لا معنى له لأن قرار العمل يوم السبت لم يأتي من وزارة التربية في الأصل.

تخصيص حافز

نقابة المعلمين، كانت قد طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تخصيص حافز لمقابلة قرار العمل يوم السبت للمعلمين، وقال القيادي بالنقابة د. حازم محمد للسوداني إن النقابة رفعت مطالبها رسمياً للوزارة لتنفيذها، ملوحاً بإجراءات يمكن اتخاذها في حال تم رفض توفير متطلبات العمل.

وتشمل الإجراءات -بحسب حازم- عدم الالتزام بقرار العمل في عطلة السبت، إذا لم تلتزم الجهات المعنية بتوفير متطلبات العمل.

وطالب برفع أجور المعلمين المتدنية، قائلاً إن مرتب المعلم بالدرجة الأولى لا يغطي تكاليف “5” أيام بالشهر.