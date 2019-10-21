أبرز ما جاء في كلمة (حمدوك) بمناسبة ذكري ثورة أكتوبر

أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أن أولويات حكومته تتمثل في تحقيق مطالب وأحلام الشعب العاجلة في إحداث الاستقرار الاقتصادي وتحقيق السلام كشروط لاستدامة الديمقراطية، مشيراً إلى أن هموم وهواجس المواطنين هي همومنا وهواجسنا لأننا نمثِّل الشعب ونحمل مسؤوليته، خاصة في قضايا غلاء الأسعار، مبيناً أن الحكومة تعمل بجد لحلها على المستويين قصير وطويل المدى، وأنها على دراية تامة بمشكلة المواصلات، مؤكداً وضع مقترحات عملية لحل مشكلة المواصلات سيراها الناس مقبل الأيام.

وأكد حمدوك في كلمة وجهها للشعب السوداني مساء اليوم الأثنين بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والخمسون لثورة أكتوبر المجيدة ، أكد على زيادة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك الكثير من البرامج والنشاطات سيتم تفصيلها من قبل الجهات المعنية في جانب الرسوم والبيئة التعليمية. مشدداً على أن تكليف مدراء جدد للجامعات أحد مظاهر ما بعد التغيير لتهيئة البيئة الجامعية لاستقبال الطلاب.

وجدد رئيس الوزراء بحسب سونا – الاهتمام الكبير بالصحة العامة للمواطن وصحة البيئة والخدمات الطبية والصحية، مبيناً أن الفترة المقبلة ستشهد تحوّلاً مشهوداً في نوع الخدمة الطبية وجودتها وتسهيل الحصول عليها.

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وقال د.حمدوك ” إن هناك الكثير من العوائق والعقبات تحيط بأعمال السلطة الانتقالية، وبعض هذه العقبات وُضعت عن عمد، مؤكداً العزم على تخطي هذه الصعاب مهما تعقَّدت، وعلى تجاوز هذه العوائق مهما كبُر حجمها، بفضل التماسك والتكاتف من أجل العبور”.

وزاد رئيس الوزراء ” إن منهجنا في العمل لن يكون مستنداً على الوعود المجانية والمتخيَّلة، ولن نقدم لشعبنا خططاً مستحيلة أو برامجاً غير واقعية، وسنحرص على الشفافية والمصداقية في طرح ما أنجزناه وفيما يمكن أن ننجزه دون تزيُّد أو تعتيم، كما نتوقع ألا نكون وحدنا في تحقيق أهداف الثورة ودفع بلادنا إلى مرافئ آمنة اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.”

وأضاف حمدوك إن عملية التغيير هي عملية مستمرة، وإن الثورة تحتاج لمجهود متعاظم لاستكمالها وتحقيق أهدافها كاملة، وعلى الحكومة والشعب السهر عليها وعلينا أن نثبت أننا لن يهدأ لنا بال حتى نصل بالثورة إلى النصر المبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)