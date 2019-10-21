الشرطة تؤكد وفاة مواطن تعرض للضرب أثناء التحري

أعلنت قوات الشرطة، يوم الإثنين، عن وفاة أحد المتهمين أثناء سير التحري بقسم الدوحة أم درمان, بعد تعرضه للضرب, مشيرة إلى أنه تم تحويله إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، بعد أن ساءت حالته الصحية لمزيد من الرعاية إلا أنه توفى لرحمة مولاه.

وقال بيان للشرطة إنه تم القبض على 6 متهمين بتاريخ 18 أكتوبر الحالي في بلاغ سرقة مجوهرات ومبلغ مالي بالعملة الصعبة، ومن بينهم المواطن “م .ص.أ”، يبلغ من العمر 40 سنة، يقيم أم درمان الصالحة.

Advertisements

وأوضح البيان أنه تم اتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم 107 تحت المادة 51 إجراءات، وقامت الشرطة بنقل الجثمان إلى المشرحة، لمعرفة أسباب الوفاة وتم عرض أوراق البلاغ للنيابة، والتوجيه باتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي في مواجهة أفراد مباحث القسم، وعددهم 5 أفراد، وتم وضعهم بالحبس الإداري برئاسة شرطة محلية أم درمان، وتولت النيابة إجراءات التحري.

ونوه البيان، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن قوات الشرطة إذ تترحم على المواطن الفقيد، تتقدم بالتعازي لأسرته, وتؤكد أن الإجراءات القانونية والإدارية مستمرة بكل شفافية، وستطال العدالة كل المتورطين في هذا الحادث المؤسف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)