الحكم بإعدام نظامي قتل قائد منطقة الدويم العسكرية رمياً بالرصاص

أوقعت محكمة جنايات الدويم عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على نظامي قتل قائد قاعدة الدويم العسكرية رمياً بالرصاص.

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وأصدرت المحكمة اليوم الاثنين بحسب (اليوم التالي) قرارها بناء على توجيهات المحكمة العليا بمحاكمة النظامي المتهم تحت طائلة القانون الجنائي عند نظرها في طعن قدمه دفاع المتهم بالحكم على موكله بالإعدام رمياً بالرصاص.

وبحسب الوقائع فإن نقاشاً حدث بسبب المرتب بين المدان وقائد القاعدة العسكرية بمدينة الدويم بولاية النيل الأبيض مما دفعه إلى حمل بندقيته الكلاشنوف ويطلق وابلاً من الرصاص عليه، وجرت محاولات لإسعافه إلى المستشفى بيد أنه لقي حتفه، وتم تدوين بلاغ بالحادث بيد أن محكمة عسكرية شكلت للمتهم وقضت بقتله رمياً بالرصاص.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)