بالفيديو : “ذو النون” يتوعد بالدماء والموت .. “والعايز يرسل زول يرسل معاهو كفنو”

انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع “فيس بوك” حيث يظهر المقطع الناشط السياسي “عثمان ذو النون” وهو غاضب ويتوعد بالقتل والدماء . وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) أثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل حيث اتهم “ذو النون” الأحزاب بمحاولة اغتياله سياسياً وأنهم يقومون بارسال مندسين يهتفون ضده. وقال ذنون مخاطباً الأحزاب : (شارعنا ده فيهو الشرا وفيه الموت وفيه الدم انتو و العساكر الراجعين ليهم ومدنقيرن ليهم ديل ) . Advertisements وأضاف : ( أنا تاني ما طالع من البلد دي والارجل مننا يطلعنا منها .. وانا ساكن في تقاطع الستين مع الشرقي .. لمو صعاليقكم ديل وتعالو .. وخلي العساكر يجيبو دوشكاتهم ويجو .. واتحدي حزب سياسي يقدر يرسل ناس تاني وراي والعايز يرسل زول يرسل معاهو كفنو ) . وكان بعض الشباب يهتفون بالقرب منه “ذو النون مالو ذو النون وسخان” حيث اتهمو الناشط بأنه باع القضية الثورية وأنه يسعى خلف المال فقط . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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