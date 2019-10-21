الفريق أول حميدتي: مستعدون لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من أجل السلام

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام الفريق أول محمد حمدان دقلو(حميدتي)، استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من أجل السلام والاستقرار في البلاد.

وقال في كلمته عقب مراسم التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي واتفاق وقف العدائيات بين الحكومة والجبهة الثورية اليوم (الإثنين)، إن هذه المفاوضات أكدت أننا شركاء نحمل إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في السودان، لذلك استطعنا أن نحقق في أسبوع ما عجز عن تحقيقه النظام السابق في سبع سنوات.

وأضاف دقلو أن التزامهم في الحكومة بالسلام مرتبط بالالتزام بالوثيقة الدستورية ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

وأشار رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام بحسب (الصيحة الآن) إلى بروز إرادة جديدة في السودان لإقرار السلام الشامل الذي يضع البلاد على الطريق الصحيح.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة أن تحقيق السلام سيفتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، مشيداً بموقف حكومة وشعب الجنوب تجاه السلام في السودان وممتدحاً حكمة الرئيس سلفاكير في هذا الصدد، وأبان أن السودان وجنوب السودان سيمضيان معاً من أجل السلام الذى يستحقه الشعب فى البلدين وسنصنع معاً مجداً جديداً يغسل أدران الماضى.

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من جانبه عبر سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، عن ثقته فى الأطراف السودانية في التوصل إلى سلام شامل، معرباً عن ثقته في القيادة الجديدة في السودان التي وصفها بالصادقة والجادة في تحقيق السلام.

وأكد تأثر البلدين بما يجري في كل منهما، وأزجى تهانيه للشعب السوداني بالاختراق الذي تحقق من خلال هذا التوقيع.

إلى ذلك أكد رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس يحيى خلال مخاطبته حفل التوقيع على الاتفاق السياسي وإعلان وقف العدائيات، على الإرادة المشتركة لدى الوفدين للتوصل إلى السلام الشامل بالبلاد.

وأشار إلى أن وفد حكومة السودان المفاوض يمتلك الجدية لتحقيق السلام ، معلناً أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع في السودان بات وشيكاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)