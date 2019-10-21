السودان.. مسيرات تطالب بحل “حزب البشير”

خرج آلاف من السودانيين في عدد من المدن والخرطوم، الاثنين، في مسيرات تطالب الحكومة الجديدة بحل حزب الرئيس السابق عمر البشير.

وتجمع حشد من الرجال والنساء في الخرطوم وأم درمان ومدني والأبيض وبورتسودان وزالنجي في وسط إقليم دارفور المضطرب تعبيراً عن دعمهم الحكومة الانتقالية.

كما تزامنت المسيرات مع ذكرى انتفاضة السودانيين في 21 أكتوبر 1964 التي أطاحت بحكم الفريق إبراهيم عبود.

وشاهد أحد صحفيي فرانس برس بحسب مانقلته “سكاي نيوز” عدداً من المشاركين في مسيرات الخرطوم يرفعون لافتات تطالب بـ”حل المؤتمر الوطني”.

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ونظم التجمع تحالف “الحرية والتغيير” الذي قاد حركة الاحتجاجات ضد حكومة البشير.

كما طالب المتظاهرون بـ”القصاص للضحايا”، في إشارة إلى الذين قتلوا أثناء أشهر من الاحتجاجات.

وحكم حزب المؤتمر الوطني البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر 2018، وسرعان ما توسعت، مما إدى إلى إطاحته في 11 أبريل الماضي.

ويقبع حاليا البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)