متولي يدعو لنشر ثقافة السلام بين الجاليات السودانية

دعا الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السفير عصام متولي، إلى تشكيل آلية وطنية خالصة لمتابعة مفاوضات السلام والتبشير بنتائجها ونشر ثقافته بالداخل والخارج، وإقامة التنمية المتوازنة بين ولايات السودان وموارده بعدالة، تحقيقاً لشعار ثورة ديسمبر.

وخاطب متولي ورشة للمجلس الأعلى للجاليات السودانية بالخارج بمركز مامون بحيري، مبيناً أن الورشة جاءت داعمة لهذا الاتجاه.

وأكد الأمين العام لجهاز المغتربين على الدور المتعاظم لأبناء السودان بالخارج في دعم رغبة الشعب السوداني في التغيير والحراك الذي انتظم كل مكوناته.

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وعبر متولي بحسب الشروق – عن تطلعات وآمال السودانيين بالخارج بأن يعم السلام ربوع البلاد، وأن يعمل أبناء الوطن بالداخل والخارج على تحقيق السلام وإرساء دعائم التنمية المستدامة.

من جهته، نادى ممثل وزير الداخلية، اللواء شرطة عبدالكريم يوسف، لدى مخاطبته الورشة، حاملي السلاح بأن يحتكموا إلى صوت العقل وأن ينضموا إلى ركب السلام، مبيناً أن السودان يسع الجميع وأن فترة الاحتراب قد انتهت إلى غير رجعة.

وأكد ممثل الداخلية أن السلام يعد هدفاً استراتيجياً ظلت تسعى نحوه الدولة منذ فترة الاستقلال، كما أن مسؤولية تحقيقه هي مسؤولية تضامنية بين كافة مكونات المجتمع السوداني، أفراده ومؤسساته ومنظمات المجتمع المدني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)