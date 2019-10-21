زيادة حجم التبادل التجاري بين السودان وسلوفاكيا

أكدت جمهورية سلوفاكيا، الإثنين، الرغبة في تقوية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع السودان، وزيادة استثماراتها في عدد من المجالات والأنشطة الحيوية ذات الاهتمام المشترك, وأشارت إلى رغبة القطاع الخاص السلوفاكي بالدخول في شراكات استثمارية في عدد من المجالات بالسودان.

والتقى نائب سفير سلوفاكيا للخرطوم ماديني دوستال عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، نادر عمانويل، ود. نصر الدين شلقامي القنصل الفخري لسلوفاكيا.

وقال السفير إن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بالدفع بعلاقات التعاون المشترك في المجالات المختلفة مع السودان، لاسيما التجارية والاقتصادية.

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وكشف بحسب الشروق – عن مشاركة وفد كبير من الشركات السلوفاكية فى دورة معرض الخرطوم الدولي فى يناير المقبل، كما وجه الدعوة للشركات السودانية للمشاركة في معرض سلوفاكيا الزراعي في أغسطس القادم، للتعرف على التقنيات الزراعية الحديثة والخبرات السلوفاكية في المجال الزراعي.

من جهته، رحب نادر عمانويل باهتمام سلوفاكيا بتوسيع علاقات التعاون التجاري مع السودان، مشيداً بالنجاحات التي حققتها الاستثمارات السلوفاكية وشراكاتها السابقة بالسودان.

ونوه إلى توافر العديد من الفرص للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الآليات والمعدات والثروات المعدنية والصناعات التحويلية لتحقيق القيمة المضافة في العديد من المجالات الإنتاجية بالسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)