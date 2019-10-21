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قافلة من الجيش لدحر حمى الضنك والوادي المتصدع بكسلا

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 21-أكتوبر-2019

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قافلة من الجيش لدحر حمى الضنك والوادي المتصدع بكسلا

سيرت القوات المسلحة، يوم الإثنين، قافلة صحية، للمساهمة في دحر ومكافحة حمى الضنك والوادي المتصدع والملاريا والكوليرا بولاية كسلا، مزودة بكافة المعينات اللازمة من محاليل وريدية ومضادات حيوية وأدوية.

 

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وأكد مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية، الفريق طبيب خاطر محمد طوباي، في تصريحات صحفية،بحسب الشروق –  أن القافلة تأتي في إطار المشاركة والتعاون مع السلطات الصحية المدنية في وزارة الصحة والقوات النظامية الأخرى في مختلف الظروف التي تستدعي التكاتف والتعاون، وهو ما درجت عليه الإدارة العامة للخدمات الطبية من خلال انتشارها في كل أنحاء السودان.

 

وأكد الفريق طبيب طوباي استمرارية مثل هذه القوافل لتغطية كل ولايات السودان التي تحتاج للعون في المجال الصحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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