"الكرملين": روسيا على اتصال دائم مع الأسد حول العدوان التركى

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) أنها على اتصال دائم بالرئيس السوري بشار الأسد، بشأن العملية العسكرية التي تنفذها تركيا شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، "إن ممثلينا على اتصال دائم مع الرئيس السوري بشار الأسد حول مجالات مختلفة، من بينهم المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الدفاع".
وأضاف أنه تم بحث الأوضاع في سياق العملية التركية بشكل مفصل وجوهري جدا بين المسؤولين الروس والأسد.
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