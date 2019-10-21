عاجل.. "العربية": الجيش اللبناني يمنع أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك بالمتظاهرين

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الجيش اللبنانى يمنع أنصار حزب الله وحركة أمل من الاحتكاك مع المتظاهرين.
وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.
ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.
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