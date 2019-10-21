عاجل.. مصدر لـ"العربية": قوى سياسية تضغط على الجيش اللبنانى لفض الاحتجاجات

أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها عن مصدر وزارى لبنانى: قوى سياسية تضغط على الجيش اللبنانى لفض الاحتجاجات.

وشهد لبنان مظاهرات شعبية ضخمة، احتجاجًا على الإجراءات التقشفية، وفرض الحكومة حزمة جديدة من الضرائب، منها متعلق بالاتصالات "على تطبيق واتسآب"، على الرغم من تراجع الحكومة عن تطبيق الرسوم الأخيرة.

ووقعت مناوشات متفرقة، منذ ظهر الجمعة، في وسط العاصمة بيروت، بين المحتجين وقوات الأمن، بالقرب من مقر الحكومة.